Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hund angefahren - Hundehalter gesucht

Northeim (ots)

Mittwoch, 19.06.2019, 17:30 Uhr B446 in Höhe Wollbrechtshausen

WOLLBRECHTSHAUSEN(da) - Eine 54-jährige Frau aus Hardegsen befuhr mit ihrem PKW am gestrigen Abend die B446 aus Lütgenrode in Richtung Hardegsen. In Höhe Wollbrechtshausen überquerte plötzlich ein Hund - vermutlich ein schwarz-weißer Border Collie- die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst.

An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000EUR. Der Hund lief nach der Kollision davon und konnte nicht mehr vorgefunden werden. Infolge des Schadens am PKW ist es wahrscheinlich, dass der Hund durch den Aufprall verletzt wurde. Hinweise zu dem Hundebesitzer bitte an die Polizeistation Nörten-Hardenberg, Tel.: 05503/1004.

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

