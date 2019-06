Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Northeim (ots)

Mittwoch, 19.06.2019, zwischen 17:50 und 18:30 Uhr Northeim, OT Sudheim, Unteres Tor

SUDHEIM(da) - Eine günstige Gelegenheit ergriff ein Unbekannter am gestrigen Abend zwischen 17:50 Uhr und 18:30 Uhr, als er in Sudheim im Bereich der Bushaltestelle im Unteren Tor ein nicht verschlossenes Mountainbike entwendete. Bei dem Rad handelte es sich um ein blaues Mountainbike der Marke "KS Cycling" mit Aufschrift "Sharp". Zeugen zu dem Diebstahl melden sich bitte unter Telefon 05551/7005-0 bei der Polizei in Northeim.

