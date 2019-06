Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Spiegel an Spiegel - 1.000EUR Schaden

Northeim (ots)

Mittwoch, 19.06.2019, 15:08 Uhr B446 zwischen Reyershausen und Rodetal

REYERSHAUSEN(da) - Im Bereich einer Kurve im Verlauf der Bundesstraße 446 kam es am gestrigen Nachmittag zwischen Reyershausen und Rodetal zu einem Verkehrsunfall mit 1.000EUR Sachschaden.

Ein 40-jähriger Mann aus Kassel fuhr mit seinem LKW in Rtg. Rodetal; ihm entgegen kam ein weiterer LKW, geführt von einem 42-jährigen Göttinger.

Im Kurvenbereich berührten sich die beiden Außenspiegel, es kam an beiden Fzg. zu Sachschäden. Da die beiden Fahrzeugführer den jeweils Anderen beschuldigten, nicht weit genug rechts gefahren zu sein, wurde zunächst gegen beide Männer ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nörten-Hardenberg unter Telefon 05503/1004 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell