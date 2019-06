Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verbrennen von Treckerreifen setzt Baum in Brand

Einbeck (ots)

Dassel -vo. OT Mackensen, Kuhbrücke, Dienstag 18. Juni 2019, 09.00 Uhr. Am gestrigen Morgen wird der Polizei Einbeck ein Flächenbrand im Bereich Mackensen gemeldet. Vor Ort wird festgestellt, dass ein 76-jähriger aus dem Dorf auf einer Wiese diverse Holzreste und "Treckerreifen" in Brand gesetzt hat. Dabei geht das entstehende Feuer auf einen nahestehenden Baum und auch auf die Wiese über. Da der Verursacher sich nicht mehr in der Lage sieht, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen, benachrichtigt er die örtliche Feuerwehr, die den Brand dann schnell unter Kontrolle bringt. Da das verdreckte Löschwasser in einen nahegelegenen Bach läuft wird zur Begutachtung auf Folgeschäden die untere Wasserbehörde hinzugezogen. Gegen den Verursacher wurde eine Strafanzeige wegen des Unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet.

