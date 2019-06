Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Holzerntemaschine

Uslar (ots)

USLAR/SCHONINGEN (stüw.) Am Montag, 17.06.2019, gegen 23.45 Uhr, kam es im Bereich Schoningen in der Nähe der sogenannten Hexenquelle aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand einer Holzerntemaschine. Die Holzerntemaschine, auch Harvester oder Holzvollernter genannt, brannte vollständig aus. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 380.000,- Euro. Die Freiwillige Feuerwehr der Ortschaften Uslar, Schoningen, Volpriehausen und Schönhagen waren mit insgesamt 35 Kameraden im Einsatz. Die Ermittlungen der Uslarer Polizei dauern an.

