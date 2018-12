POL-PPWP: Unfall an abknickender Vorfahrt

1 weiterer Medieninhalt

Auch der Mini wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Bild-Infos Download

Kaiserslautern (ots) - Auf einer abknickenden Vorfahrtstraße im Stadtteil Einsiedlerhof hat es am Montagmorgen einen Unfall gegeben. Im Berufsverkehr kamen sich an der Ecke Jakob-Pfeiffer-Straße/Carl-Billand-Straße/Liebigstraße zwei Pkw in die Quere. Beide befanden sich auf der vorfahrtberechtigten Jakob-Pfeiffer-Straße, wollten diese jedoch verlassen und geradeaus weiterfahren.

Ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer, der aus Richtung Autobahn kam, wollte geradeaus in die Liebigstraße einfahren; der Unfallgegner, ein 21-jähriger Mini-Fahrer, der aus Richtung Kaiserstraße kam, wollte geradeaus in die Carl-Billand-Straße.

In diesem Fall hätte der Peugeot-Fahrer warten müssen, weil der Mini aus seiner Sicht von rechts kam. Der 18-Jährige kreuzte jedoch die Fahrbahn des Mini und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Zusammenstoßes prallte der Peugeot anschließend noch gegen eine Anlage aus Werbeschildern.

Der Peugeot-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer und der Mini-Fahrer blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell