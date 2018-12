POL-PPWP: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Kaiserslautern (ots) - Am gestrigen Samstagabend ereignete sich gegen 18:25 Uhr in der Fabrikstraße ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Kaiserslautern befuhr mit seinem Fahrzeug die Fabrikstraße in Richtung Barbarossastraße. An der Kreuzung Fabrikstraße/Augustastraße missachtete er die Vorfahrt einer 58-jährigen Frau aus Kaiserslautern. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich das Fahrzeug des Unfallverursachers überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Wagen der 58-Jährigen wurde gegen eine Hauswand geschleudert. Beide Personen wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell