Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Rollerfahrer erleidet schwere Verletzungen

Waldsee (ots)

Am 04.06.2019, gegen 15:25 Uhr, passierte ein 69-jähriger Waldseer mit seinem Kleinkraftrad den Kreisverkehr in Richtung Otterstadt. Hierbei nahm er die Kurve beim Ausfahren in zu weitem Bogen, sodass er ohne Fremdeinwirkung auf den Randstein auffuhr und stürzte. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen (u.a. Thoraxtrauma) zu und musste durch den Rettungsdienst nach Erstversorgung in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht werden. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit durch Alkohol oder sonstige berauschende Mittel ergaben sich nicht.

