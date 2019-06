Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Kontrollstelle in der Wormser Straße

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Abend führen Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Frankenthal zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr eine sog. Standkontrolle in der Wormser Straße durch. Dabei werden fünf Fahrzeuge festgestellt, die trotz Verbot in die Straße einfuhren, in neun Fällen wird geahndet, dass Linksabbieger sich über das Fahrbahnverbot (durchgezogene Linie) hinwegsetzen. Außerdem werden fünf Personen festgestellt, die keinen Sicherheitsgurt tragen und in einem Fall wird ein Kind ohne jegliche Kindersicherung festgestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Twitter: @Polizei_FT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell