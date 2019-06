Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Leichter Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am Dienstag, 04.06.2019 gg. 12:15 Uhr übersieht eine 77-jährige PKW-Fahrerin aus Bobenheim-Roxheim beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz eines Gartenbedarfsdiscounters in der Wormser Straße in Frankenthal den PKW des hinter ihr vorbeifahrenden 28-jährigen Frankenthalers. An beiden PKWs entsteht Sachschaden in Höhe von 2.500,00 EUR. Da der PKW-Fahrer über Schmerzen im Halsbereich klagt, wird vorsorglich ein Rettungswagen hinzugeholt. Eine stationäre Aufnahme ist nicht notwendig.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Twitter: @Polizei_FT



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell