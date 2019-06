Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfall mit verletztem Kraftradfahrer

Vermutlich übersieht der 23-jährige PKW-Fahrer aus Ludwigshafen die entgegenkommende 55-jährige Rollerfahrerin aus Frankenthal und nimmt ihr den Vorrang, als er am Dienstagmorgen gegen 06:55 Uhr aus der Industriestraße in die Straße "In der Köst" nach links abbiegen will. Durch die Kollision wird die Rollerfahrerin verletzt und in die Stadtklinik Frankenthal verbracht. Lebensgefahr besteht dabei nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

