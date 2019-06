Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrsunfallflucht I-

Frankenthal (ots)

Nur kurz stellt die geschädigte 59-jährige Heßheimerin am Dienstag Morgen gg. 08:30 Uhr ihren PKW vor einer Apotheke in der Heßheimer Straße ab, als ein 77-jähriger PKW Fahrer aus Frankenthal beim Rückwärtsfahren ihr Fahrzeug beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen konnten das Kennzeichen an dem grauen Mercedes-Benz des 77-jährigen ablesen. Dennoch sucht die Polizei weitere Zeugen in der Angelegenheit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Twitter: @Polizei_FT



