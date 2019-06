Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrsunfallflucht II-

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Ein Zettel an der Windschutzscheibe reicht nicht. Diese Erfahrung muss eine 19-jährige PKW Fahrerin aus Frankenthal machen, der am gestrigen Dienstag, 04.06.2019 gg. 13:44 Uhr in der Robert-Bosch-Straße beim Rückwärtseinparken mit ihrem Fiat Picanto den Mitsubishi Outlander einer 44-jährigen Frau aus Hettenleidelheim. Da nur leichter Sachschaden entstand, musste der Führerschein des jungen Fahrers nicht sichergestellt werden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Frankenthal nochmals darauf hin, dass es nicht reicht, einen bloßen Zettel an der Windschutzscheibe zu hinterlassen. Es ist unumgänglich, auf die Feststellungsberechtigten des Unfalles vor Ort zu warten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Twitter: @Polizei_FT



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell