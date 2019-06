Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Langfinger unterwegs

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Nachdem sie mehrfach von einer Person in einem Ladengeschäft für Familienbedarfe im Einkaufszentrum Wormser Straße in Frankenthal angerempelt wird, stellt eine 62-jährige Frankenthalerin kurze Zeit später erschrocken fest, dass ihre Handtasche geöffnet und neben diversen Kundenkarten und Gutscheinkarten auch Bargeld in Höhe von 140 EUR entwendet wurden. An eine Personenbeschreibung kann sich die Geschädigte nicht erinnern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Twitter: @Polizei_FT



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell