Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Widersprüchliche Angaben

Kaiserslautern (ots)

Eine nicht ganz "stimmige" Geschichte hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntagmorgen der Polizei erzählt. Er wollte Strafantrag stellen, weil er am Abend zuvor gegen 23 Uhr von einem Bekannten und dessen Freundin geschlagen und getreten worden sei. Er komme deshalb gerade aus dem Krankenhaus.

Als "Beweis" legte der 39-Jährige dann allerdings eine Bescheinigung über eine ambulante Behandlung von Samstagabend, 20.45 Uhr, vor, auf der bereits diverse Diagnosen vermerkt waren. Die Widersprüche in seiner Aussage konnte der Mann zunächst nicht erklären.

Weil der 39-Jährige nach Alkohol roch, wurde er zum Atemtest gebeten - Ergebnis: 0,47 Promille. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Gewahrsam genommen wurde, weil er an einer Wohnung in Bahnhofsnähe immer wieder geklingelt hatte und auch dem polizeilichen Platzverweis nicht nachgekommen war.

Was die Angaben des Mannes hinsichtlich der Körperverletzung gegen ihn betrifft, dauern die Ermittlungen noch an. | cri

