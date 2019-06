Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Rettichfest - Polizei zieht durchwachsene Bilanz

Schifferstadt (ots)

Vom Freitag, 31.05.2019 bis Dienstag, 04.06.2019, fand das 83. Schifferstadter Rettichfest statt. Die Polizei hatte bereits am ersten Abend alle Hände voll zu tun: Sechs Körperverletzungsdelikte, davon eine gefährliche und eine unter Kindern begangen und mehrere Sachbeschädigungen, vor allem durch abgetretene Außenspiegel oder umgeworfene Krafträder wurden aufgenommen. Eine Anzeige wegen des Zeigens eines verbotenen Grußes wurde erfasst und mehrere Platzverweise mussten ausgesprochen werden. Unbekannte zerschlugen außerdem zwischen Freitagfrüh und Sonntagabend ein Fenster eines Lagerhauses der Stadtverwaltung und stiegen in das Anwesen ein. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. An den restlichen Tagen jedoch, verlief das Fest aus Sicht der Polizei durchweg ausgesprochen ruhig und friedlich. Lediglich im Rahmen des Festlaufes kam es zu einer weiteren Körperverletzung. Ein Jeep war trotz Absperrung im Begriff, auf die Laufstrecke auffahren, weshalb der Beifahrer von einem Ordner darauf angesprochen wurde. Dies missfiel dem Beifahrer offenbar, sodass er den Ordner von sich weg stieß, mit den Worten, dieser habe ihm gar nichts zu sagen. Der Start des Bambini-Laufes stand jedoch unmittelbar bevor, daher stellte sich der Ordner unmittelbar vor den SUV. Der Beifahrer schlug dem Ordner daraufhin mehrfach ins Gesicht und der Jeep fuhr über die Hauptstraße. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bekannt und die Polizei ermittelt. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235-4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rplp.de in Verbindung zu setzen.

