POL-PDLU: (Lambsheim) - Betrunken von der Kneipe nach Hause

Mit einer Blutprobe endet die Heimfahrt für einen 46-jährigen aus Lamsbheim, der mit einem 24-jährigen Lambsheimer von einer Kneipe in der Hauptstraße in Lambsheim am frühen Mittwochmorgen gg. 00:15 Uhr, als von einer Streife angehalten und einem freiwilligen Atemalkoholtest unterzogen wird. Dieser ergibt einen Wert von 2,16 Promille. Ein aufmerksamer Zeuge hat die beiden zum PKW torkeln gesehen und sofort die Polizei verständigt.

Auf den Fahrzeugführer wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, der Führerschein wird zur Einziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt und dem Mann eine Blutprobe entnommen.

