Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit Alkohol in den Gegenverkehr

Arnsberg (ots)

Am Montagabend wurde der Polizei ein Unfall im Seufzertal gemeldet. Ein 40-jähriger Autofahrer war auf der Landstraße 735 in Richtung Wennigloh unterwegs. In einer Kurve geriet er nach links in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 58-jährigen Arnsbergers. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme rochen die Beamten eine "Fahne" bei dem 40-jährigen Fahrer aus Sundern. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache in Hüsten eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

