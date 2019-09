Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwarzer Audi Kombi gesucht

Meschede (ots)

Ein schwarzer Audi und ein Lkw berühren sich auf der Landstraße 776 im Begegnungsverkehr. Das Auto verliert seinen Außenspiegel und flüchtet anschließend vom Unfallort. Gegen 13.30 Uhr fuhr der Lkw auf der Landstraße in Richtung Schmallenberg. Im Bereich der Baustelle zwischen Bestwig und Heringhausen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und dem Pkw. Hierbei wurde der Lkw an der linken Seite beschädigt. Der schwarze Audi Kombi verlor seinen linken Außenspiegel. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten flüchtete der Audi in Richtung Bestwig. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

