Polizei Steinfurt

POL-ST: Erstmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B54

Steinfurt (ots)

Am Samstag, den 06.07.2019, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich auf der B 54 in Höhe der Abfahrt Ochtrup/Heek in Fahrtrichtung Enschede ein Verkehrsunfall. Bei dem bisher eine unbekannte Anzahl von Personen verletzt wurden. Die Polizei und die Rettungsdienste sind im Einsatz. Die B 54 wird ab der Abfahrt Ochtrup/Langenhorst für die Richtungsfahrbahn Enschede gesperrt. Es wird nachberichtet.

Leitstelle Steinfurt, Andreas Buß

