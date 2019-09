Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus KFZ

Erkelenz-Granterath (ots)

Ein Zeuge bemerkte, dass bei einem PKW, welcher auf der Straße Am Kerkhoff parkte, die Beifahrertür offen stand. Unbekannte Täter hatten offenbar das Fahrzeug geöffnet und das Handschuhfach sowie die Mittelkonsole durchwühlt. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 10. September, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 11. September, 03.20 Uhr. Ebenfalls in Granterath und zur gleichen Tatzeit, bemerkte ein anderer Zeuge einen offenen Kofferraum an einem PKW, der auf der Straße Hinter den Hecken stand. Aus dem Pkw wurden ein elektronisches Gerät, ein Mobiltelefon und ein Koffer entwendet.

