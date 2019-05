Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG- Einbrüche

Wuppertal (ots)

In Wuppertal und Solingen nahm die Polizei seit gestern (15.05.2019) drei Einbrüche und Einbruchsversuche auf. Wuppertal: Gestern Nachmittag, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr stiegen Unbekannte in eine Wohnung an der Straße "Auf der Bleiche" ein. Vermutlich mit einem vorgefundenen Gegenstand hebelten sie die Tür auf und stahlen neben einem Fernseher noch Bargeld und Schmuck. Solingen: Aus einem Gebäude an der Erholungsstraße erbeuteten Einbrecher im Zeitraum 14.05.2019, 17:00 Uhr bis 15.05.2019, 08:00 Uhr Bargeld in noch unbekannter Höhe. Sie hatten zuvor eine Zugangstür gewaltsam aufgebrochen. In eine Raststätte versuchten Straftäter gestern Nacht (16.05.2019, 01:35 Uhr) einzubrechen. Beim Betreten der Räume lösten sie eine Alarmanlage aus. Eine anwesende berechtigte Person wurde auf das Geschehen aufmerksam und störte die Täter. Diese flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu wenden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

