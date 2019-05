Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Wuppertal (ots)

Auf der Bebelallee in Solingen-Ohligs kam es gestern, 15.05.2019, gegen 17:05 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, beabsichtigte eine 32-jährige Fahrerin mit ihrem BMW abzubiegen und bremste aus diesem Grund. Nachfolgende Autofahrer erkannten die Situation zu spät. In der Folge fuhren drei weitere Fahrzeuge auf den stehenden Wagen auf. Durch den Unfall verletzten sich eine 10-jährige und eine 18-jährige Insassin leicht. Beide mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die aufnehmenden Beamten schätzen den Gesamtschaden auf circa 12.000 Euro. Durch die Unfallaufnahme kam es zu kurzfristigen Behinderungen des Straßenverkehrs. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell