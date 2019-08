Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190819 - 886 Frankfurt-Praunheim: 32-jährige Frau stürzt vom Balkon

Frankfurt (ots)

(ne) Eine 32 Jahre alte Frau ist gestern Vormittag aus dem 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Westring gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die Kriminalpolizei kann ein versuchtes Tötungsdelikt in diesem Zusammenhang nicht ausschließen.

Gegen 10:30 Uhr stürzte die 32-Jährige vom Balkon ihrer Wohnung. Nachbarn riefen sofort den Rettungsdienst und die Polizei an. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen war der 35-jährige Ex-Lebenspartner der 32-Jährigen zuvor mit in der Wohnung. Was genau sich im Zeitraum vor dem Sturz abspielte ist noch offen. Die Gesamtumstände deuteten zunächst daraufhin, dass der 35-Jährige die Frau im Zuge eines Streits vom Balkon gestoßen haben könnte. Er wurde vorübergehend festgenommen.

Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten Tötung eingeleitet und ermittelt zu den genauen Tatumständen.

Wir bitten darum von weiteren Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

