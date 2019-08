Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190818 - 884 Frankfurt-Bundesautobahn: Brennender Pkw

Frankfurt (ots)

(ne)Gerade noch rechtzeitig konnte sich ein 40-jähriger VW-Fahrer am Freitagabend aus seinem brennenden VW Multivan retten.

Der 40-Jährige war zuvor auf der A661 Richtung Egelsbach unterwegs, als er auffälligen Brandgeruch in seinem Fahrzeug wahrnahm. In Höhe der Abfahrt Frankfurt Ost lenkte er seinen VW auf eine Speerfläche am Fahrbahnrand und verließ eilig den Pkw. Im selben Moment schlugen die ersten Flamme aus dem Motorraum, bis das Auto schließlich in Vollbrand stand. Während des Löscheinsatzes durch die Feuerwehr musste die Fahrbahn und auch die Abfahrt für ca. 30 Minuten vollgesperrt werden.

