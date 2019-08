Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190818 - 882 Frankfurt-Fechenheim: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Roller

Frankfurt (ots)

(ne)Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitag um 16:00 Uhr in der Wächtersbacher Straße ist ein Rollerfahrer schwer verletzt worden.

Der 63-jähriger Fahrer des Kleinkraftrades war in der Wächtersbacher Straße unterwegs. In Höhe der Haunummer 78 bog plötzlich der 53-jährige Fahrer eines VW Up vom dortigen Supermarktparkplatz auf die Wächtersbacher Straße ein und übersah dabei den Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste stationär in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 53-Jährige erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

