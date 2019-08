Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190818 - 880 Frankfurt-Zeilsheim: 81-Jährige ausgeraubt

Frankfurt (ots)

(ne)Am Freitagmittag um 12:30 Uhr hat ein unbekannter Räuber einer 81-jährigen Seniorin in der Pfaffenwiese Ecke Hesselbergweg die Goldkette entrissen.

Die Rentnerin war zu Fuß unterwegs, als sie unvermittelt angegriffen wurde. Der Täter entriss der 81-Jährigen dabei die Halskette und flüchtete in Richtung Annabergstraße. Die Seniorin erlitt einen Schock.

Sie konnte den Täter als etwa 20 Jahre alt, 170cm groß und schlank beschreiben. Er hatte ein kindliches Gesicht und trug ein orangefarbenes T-Shirt.

