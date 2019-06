Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte zünden "Dixi-Toilette" an

Kleve (ots)

Am Sonntag (16. Juni 2019) gegen 17.30 Uhr legten unbekannte Täter am Minoritenplatz ein Feuer in einer "Dixi-Toilette". Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Toilette, die auf einer Baustelle stand, wurde durch das Feuer stark beschädigt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

