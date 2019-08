Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190818 - 881 Frankfurt-Sachsenhausen: Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Frankfurt (ots)

(ne)In der Dürerstraße ereignete sich am Freitagmittag um 13:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 79 Jahre alter Mann tödlich verletzt wurde.

Zuvor war ein 38-jähriger Paketzusteller mit seinem VW Crafter in der Dürerstraße unterwegs, um Pakete auszuliefern. Danach fuhr er seinen Lieferwagen rückwärts auf der Dürerstraße in Richtung Schaumainkai. Im selben Moment kam der 79-Jährige zu Fuß aus der Städelstraße und überquerte die Dürerstraße. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 79-Jährige schwer verletzt wurde. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf an seinen schweren Verletzungen verstarb. Wie es zu diesem folgenschweren Unfall kommen konnte, wird nun von der Polizei ermittelt.

