Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Autofahrer überholt in einer Kurve - Polizei sucht Geschädigten

Schifferstadt (ots)

Bereits am Freitag, den 08.03.2019 gegen 07:45 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Verkehrssituation auf der K30 zwischen Schifferstadt und Waldsee. Ein Autofahrer überholte in einer Rechtskurve mehrere Fahrzeuge, obwohl er den Gegenverkehr nicht überblicken konnte. Es kam auch ein Pkw entgegen, der einen Zusammenstoß nur durch Abbremsen verhindern konnte. Eine Streife der Polizei, die sich in der Autoschlange direkt hinter dem Überholer befand, konnte diesen kurz darauf anhalten und kontrollieren. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs. Er oder sie wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

