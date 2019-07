Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtragsmitteilung zur Meldung "Zwei Brände in der Nacht - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung...": Zeugenaussagen ergeben neue Hinweise

Bad Münder (ots)

Wie bereits am 24.07.2019 berichtet, kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtgebiet von Bad Münder zu zwei Bränden. Während ein Sperrmüll-Sofa rechtzeitig von Anwohnern gelöscht werden konnte, entstand beim zweiten Brand an einen geparkten Audi A8 erheblicher Sachschaden.

Die Polizei Bad Münder ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Nach einem Zeugenaufruf in den örtlichen Medien und sozialen Netzwerken der Polizei gingen bei den Ermittlern diverse Hinweise ein, die derzeit abgearbeitet und ausgewertet werden. Zeugen, die sich gemeldet hatten, wurden inzwischen vernommen.

Es ergaben sich dabei weitere Hinweise auf eine Gruppe Jugendlicher, die in der betroffenen Nacht in Bad Münder unterwegs war und gesehen worden ist.

Zu einer Person aus der Gruppe wurde eine konkrete Personenschreibung abgegeben: der Jugendliche soll ein orangefarbenes T-Shirt und eine kurze Hose getragen haben. Außerdem hatte er einen Nike-Rucksack dabei.

Wer hat die Gruppe in der Nacht ebenfalls beobachtet? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben?

Hinweise werden weiterhin von der Polizei Bad Münder unter der Telefon-Nr. 05042/9331-0 entgegengenommen.

Link zur Ursprungsmitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/4331621

Soziale Netzwerke der Polizei im Weserbergland: > Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.Hameln > Twitter: https://twitter.com/Polizei_HM

