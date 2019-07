Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zwei Brände in der Nacht - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - vier Jugendliche als Zeugen gesucht

Bad Münder (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Stadtgebiet von Bad Münder zu zwei Bränden. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht daher weitere Zeugen.

Gegen 01:35 Uhr wurde über Notruf das erste Feuer gemeldet: in der Obertorstraße soll ein Sperrmüllhaufen brennen. Noch bevor die alarmierte Feuerwehr eintraf, konnte das brennende Sofa von Anwohnern gelöscht werden. Die Feuerwehr brauchte nur noch einige Glutnester abzulöschen.

Noch während die Einsatzkräfte mit dem Sofa-Brand beschäftigt waren, wurde um 01:55 Uhr nur 150 Meter weiter der nächste Brand gemeldet: auf dem NP-Parkplatz an der Wermuthstraße soll ein Pkw brennen. Obwohl die Einsatzkräfte schnell vor Ort waren, konnte nicht verhindert werden, dass erhebliche Schäden am geparkten Audi A8 entstanden sind.

Der Gesamtschaden wird auf 47.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen geht die Polizei Bad Münder von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Ermittler suchen weitere Zeugen, darunter auch vier Jugendliche, die von Zeugen in Tatortnähe gesehen wurden. Das Mädchen und die drei Jungs müssen nicht zwingend mit den Taten etwas zu tun haben, so dass sie als Zeugen befragt werden sollen.

Hinweise werden vom Polizeikommissariat Bad Münder (Tel. 05042/9331-0) entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Jens Petersen

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeikommissariat Bad Münder

Telefon: 05042/9331-171

E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell