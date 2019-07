Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall/Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verdacht auf Drogen

Bild-Infos

Download

Bad Pyrmont (ots)

Am 23.07.2019, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Bad Pyrmonter mit einem Seat Leon den Kaiserplatz in Richtung Altenauplatz. In einer 90-Grad-Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr auf dem Gehweg eine Laterne. An einem weiteren Sperrpfosten kam der Pkw zum Stehen. Zur Unfallursache gab der Mann an, ein entgegenkommender Pkw habe ihn abgedrängt. Durch Zeugenaussagen und der Tatsache, dass die Airbags des Fahrzeuges ausgelöst hatten, besteht die Vermutung, dass der junge Mann mit überhöhter Geschwindigkeit in der dortigen 30erZone gefahren ist. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen, das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus. Eine Fahrerlaubnis besitzt der Mann nicht. Den Pkw hat er ohne Einverständnis des Eigentümers benutzt. Die Gelegenheit hatte sich ergeben, als er zufällig den Fahrzeugschlüssel in der Wohnung des Halters herumliegen sah. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell