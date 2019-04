Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Diepholz - Hubschraubereinsatz nach Arbeitsunfall +++

Diepholz (ots)

Heute Mittag gegen 14 Uhr verunglückte in der Siemensstraße ein 55-jähriger Mann bei Entwässerungsarbeiten. Der Mann führte zuvor mithilfe einer Hebebühne Arbeiten an einem Dach einer Lagerhalle durch. Aus ungeklärten Gründen verließ er die Hebebühne, betrat das Dach und brach ein. Dabei stürzte er durch einen Lichtschacht in die Tiefe. Glücklicherweise wurde er dort durch Kartons und Europaletten abgebremst. Der 55-Jährige war nach dem Unfall ansprechbar, wurde vorsichtshalber jedoch mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

