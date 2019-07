POL-PDLU: Saunagang mit Folgen

Polizeidirektion Ludwigshafen

Im Rahmen eines Saunabesuches kam es am Sonntag, dem 21.07.2019, ab ca. 18:00 Uhr, zwischen einem 53-jährigen Mann und seiner 49-jährigen Begleitung zu verbalen Streitigkeiten. Diese Streitigkeiten verlagerten sich nach dem Saunabesuch bis hin zur Wohnung des Paares und schlugen dort in verbale Beleidigungen des scheinbar alkoholisierten Mannes um. Als die Frau die Wohnung verließ, folgte ihr der Mann bis auf die Straße und zog sie an den Haaren zurück. Die Frau konnte sich jedoch losreißen, zu einer Nachbarin flüchten und die Polizei verständigen. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann schließlich in seiner Wohnung antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,51%. Da der Mann ebenfalls gesehen wurde, wie er vor Erscheinen der Polizei sein Fahrzeug benutzte, erwartet ihn nun neben der Strafanzeige wegen Körperverletzung noch eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

