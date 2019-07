Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 3,13 Promille: 31-Jähriger lässt Beine ins Gleis baumeln

München (ots)

Am 3. Juli war ein alkoholisierter 37-Jähriger am S-Bahnhaltepunkt Oberschleißheim von einem RE erfasst und verletzt worden, nachdem er die Beine ins Gleis baumeln ließ. Am Dienstagabend (23. Juli) fiel am S-Bahnsteig des Hauptbahnhofes ein 31-Jähriger auf, der - ebenfalls stark alkoholisiert - seine Beine ins Gleis baumeln ließ.

Gegen 18:15 Uhr ließ ein 31-jähriger Senegalese im S-Bahnsteig des Tiefgeschosses am Münchner Hauptbahnhofes seine Füße in den Gleisbereich der S-Bahnen baumeln. Mitarbeiter der Bahnsicherheit forderten die Bundespolizei an, da der Mann augenscheinlich stark alkoholisiert war, zudem Ausfallerscheinungen in Gang und Sprache aufwies. In der Schleuse der Wache ließ sich der 31-Jährige mehrfach zu Boden fallen. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 3,13 Promille. Bei der Ingewahrsamnahme zur Ausnüchterung schlug der Wohnsitzlose des Öfteren mit dem Kopf gegen die Zellenwand; zudem übergab er sich mehrfach. Der informierte Rettungsdienst transportierte den Senegalesen in eine Münchner Klinik.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell