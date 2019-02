Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchte Einbrüche - Baggerschaufel entwendet - Auto beschädigt - Gewahrsam - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum vom letzten Freitag bis Montag versuchten Einbrecher in der Straße Im Dorfweinberg in ein dortiges Reihenhaus einzubrechen. Bei dem Einbruchsversuch wurden mehrere Fenster beschädigt. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude. Sollten Anwohner oder Passanten am Wochenende Verdächtiges beobachtet haben, da in Tatzusammenhang stehen könnte, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer stieß am Freitagabend zwischen 19 Uhr und 20 Uhr in der Beinsteiner Straße beim Rückwärtsausparken gegen einen Mercedes und beschädigte diesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/577720 entgegen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

3000 Euro ist die Schadenssumme eines Unfalls, der sich am Montag gegen 13.30 Uhr ereignete. Ein 63-jähriger Autofahrer befuhr die Thomas-Mann-Straße und bog nach links in die Waiblinger Straße ab. Hierbei übersah er eine von links heranfahrende und vorfahrtsberechtigte BMW-Lenkerin. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Fellbach: Unfall mit hohem Schaden

Zu einem Verkehrsunfall mit etwa 43.000 Euro Sachschaden und einem Leichtverletzten kam es am Montag, gegen 11:45 Uhr in der Fellbacher Straße. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer bog an der Kreuzung Eisenbahnstraße / Bahnhofstraße nach links in die Fellbacher Straße ab und beschleunigte hierbei sehr stark. Als das Heck aufgrund der extremen Beschleunigung ausbrach, verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit einer Straßenlaterne am rechten Fahrbahnrand zusammen. Hierdurch wurde der Audi so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, der Schaden am Audi beträgt rund 40.000 Euro. Die Straßenlaterne wurde beim Zusammenstoß komplett zerstört, der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher selbst verletzte sich beim Zusammenstoß leicht und wurde zur Untersuchung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Weinstadt: Versuchter Einbruch

Am Montagabend, gegen 19:45 Uhr versuchte ein bisher unbekannter Dieb in ein Wohnhaus in der Schönbühlstraße einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Einbrecher aber von der nach Hause kommenden Wohnungsinhaberin gestört und flüchtete anschließend. Ob durch den Einbruchsversuch ein Sachschaden entstand, ist bislang unklar.

Korb: Diebstahl von Baggerschaufel

Von einer Großbaustelle in der Südstraße wurde in der Zeit zwischen Freitag, 15:00 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr eine Baggerschaufel entwendet. Im Zeitraum waren keine Bauarbeiter auf der Baustelle anwesend, sodass bisher unbekannte Diebe die Schaufel unbemerkt stehlen konnten. Da die Schaufel vom Hersteller Zeppelin mehr als eine Tonne wiegt, muss sie mit einem Radlader oder ähnlich schwerem Gerät abtransportiert worden sein. Der Wert der Schaufel liegt bei ca. 7000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Winnenden: Auto zerkratzt

In der Zeit zwischen 08:50 Uhr und 14:50 Uhr wurde ein BMW, der in der Industriestraße geparkt war, auf der kompletten linken Fahrzeugseite zerkratzt. Die Polizei Winnenden sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 07195 6940.

Schorndorf: Mann in psychischem Ausnahmezustand

Am Montagnachmittag, gegen 16:45 Uhr verständigten Passanten das Polizeirevier Schorndorf, da ein Mann auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Stuttgarter Straße Kunden anpöbelte. Die hinzugerufenen Beamten stellten schnell fest, dass der 32 Jahre alte Mann offensichtlich deutlich betrunken war. Bei der Kontrolle widersetzte er sich den Anweisungen der Polizisten, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Im Polizeirevier versuchte der Mann dann, nach einem Polizisten zu schlagen, was dieser aber verhindern konnte. Da sich der Mann neben seiner Alkoholisierung offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er zur Behandlung in eine Fachklinik eingeliefert.

