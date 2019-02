Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand, Diebstahl, Einbruch und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Kranachsen gestohlen

Zwischen Montag, 11.02.2019, und Sonntag, 24.02.2019, wurden von einer Baustelle im Industriegebiet Südost zwei Transportachsen eines Baukrans gestohlen. Die massiven Fahrzeugteile im Wert von rund 7000 Euro waren im Bereich hinter der Baustelle abgestellt. Aufgrund des hohen Gewichts von insgesamt über zwei Tonnen ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ein großes Transportmittel wie etwa einen Lastwagen verwendet haben.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Samstag, 13:30 Uhr, und Montag, 5:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengebäude in der Straße Alter Postweg. Dort durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten und entwendeten eine Steuereinheit einer Zapfsäulenanlage im Wert von etwa 1000 Euro. Am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Rot am See: Garagentor beschmiert

Zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Sonntag, 22:30 Uhr, beschmierten Unbekannte in der Straße Zur Turnhalle ein Garagentor mit Farbe. Auch die Fassade des angrenzenden Wohnhauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Gaildorf: Farbschmierereien

Im Zeitraum zwischen dem. 2. Februar und dem 17. Februar haben Unbekannte an ein Gebäude im Schlauchweg mehrere Schriftzüge mit Farbe aufgesprüht. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Gaildorf sucht Zeugen unter Telefon 07971 95090.

Schwäbisch Hall-Sittenhardt: Brand

Am Montag brach gegen 14:15 Uhr ein Feuer in der Hardtstraße aus. Ein Holzlagerplatz fing hier aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Die daneben befindliche Garage geriet dadurch in Brand. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 33 Kräften vor Ort und löschte das Feuer. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

