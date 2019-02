Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: ostalbkreis: Aggressiver Bettler - Einbruch - Auto mutwillig beschädigt - Radfahrer musste reanimiert werden - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Parkrempler

Beim Einparken ihres Pkw Toyota Yaris beschädigte eine 23-Jährige am Montagabend gegen 19.30 Uhr einen in der Wilhelm-Heusel-Straße abgestellten Pkw VW Polo, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Neresheim: Jagdtrophäen entwendet

Bei einem Einbruch, der bereits in der vergangenen Woche verübt wurde, entwendeten Unbekannte aus einem Gebäude in der Schwäbischen Albstraße mehrere Jagdtrophäen aus aller Welt. Über den Wert des Diebesgutes liegen derzeit noch keine Angaben vor; die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch, der am gestrigen Montag zur Anzeige gebracht wurde, aufgenommen.

Aalen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Auf rund 1000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein Unbekannter am Montag zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr verursachte, als er einen Pkw Toyota zerkratzte, der in diesem Zeitraum in der Bahnhofstraße abgestellt war. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeugzubehör entwendet

Ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Oberen Bahnstraße beobachtete am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr, wie ein Transporter mit polnischem Kennzeichen auf das Firmenareal fuhr und zwei Männer am Sortierplatz für Altteile ausstiegen. Die beiden luden dann ungefähr zehn neuwertige Scheinwerfer im Wert von rund 600 bis 800 Euro pro Stück auf das Fahrzeug. Der Mitarbeiter und ein weiterer Angestellter der Firma gingen zu dem Sortierplatz und sprachen die Unbekannten an. Diese begaben sich daraufhin unverzüglich zu ihrem Fahrzeug und fuhren vom Hof. Entsprechende Ermittlungen wurden von Beamten des Polizeireviers Aalen aufgenommen.

Aalen: Mehrere tausend Euro Schaden

Bereits mehrfach wurde das Tor einer Hofeinfahrt auf ein Firmengelände in der Schelmenstraße mutwillig zerkratzt oder bemalt. Allein im Zeitraum vom 1. Januar bis dato entstand dabei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Möglicherweise wurden die Beschädigungen von Schulkindern verursacht, da das Firmengelände im Bereich zweier Schulen, bzw. der Schulwege steht. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: 60-Jähriger konnte reanimiert werden

Gegen 14.45 Uhr am Mittwochnachmittag stürzte ein 60-Jähriger, der mit seinem Rad den Gehweg der Weilerstraße aufwärts befuhr auf die Straße, nachdem er vermutlich einen Herzinfarkt erlitten hatte. Eine ebenfalls 60-Jährige fand den Mann und verständigte die Rettungskräfte. Glücklicherweise konnte der Radfahrer von einem ebenfalls zufällig vorbeikommenden Rettungssanitäter reanimiert und offenbar wiederbelebt werden. Der Mann hielt seine Maßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungswagens aufrecht; der 60-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend fuhr ein 88-Jähriger am Montagmittag kurz nach 14 Uhr mit seinem Mercedes Benz auf die Hofherrnstraße ein. Dabei übersah er den Pkw VW Polo einer 37-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro.

Essingen: Aufgefahren

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 3000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag kurz nach 14 Uhr ereignete. Auf der B 29 musste ein 51-Jähriger seinen Pkw Mercedes Benz verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein 29-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW Golf auf. Die 20 Jahre alte Beifahrerin im VW Golf erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die sie ärztlich behandeln ließ.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 3000 Euro Schaden

Vom Parkplatz eines Seniorenheimes kommend, fuhr ein 20-Jähriger am Montagmittag kurz nach 13 Uhr mit seinem Pkw Citroen auf die Alte Heidenheimer Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 41 Jahre alten Ford-Fahrerin, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer blieben unverletzt; der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Hüttlingen: Bahnverkehr kurzzeitig gesperrt

Am Montagmittag gegen 13 Uhr musste ein 20-Jähriger, der im Zug von Ellwangen nach Aalen saß, am Bahnhof Goldshöfe aussteigen, da er nicht im Besitz einer Fahrkarte war. Der junge Mann lief wohl zunächst zum Stellwerk und dann direkt auf die Gleise. Als er auf Ansprache von Bahnmitarbeitern nicht reagierte, wurde der Bahnverkehr für kurze Zeit komplett eingestellt, bis der 20-Jährige in Sicherheit gebracht werden konnte.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Ein 56-Jähriger verursachte am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro, als er beim Ausparken seines Pkw VW einen in der Bahnhofstraße geparkten Pkw Opel beschädigte.

Ellwangen: Aggressiver Bettler

Angeblich um die teure Operation für sein krankes Kind zu bezahlen, bat ein Unbekannter, der am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr an der Wohnungstüre einer 81-jährigen Ellwangerin geläutet hatte, um eine Spende. Die hilfsbereite Frau hatte ihm vor einiger Zeit offenbar bereits einmal 50 Euro und etwas zu essen gegeben, so dass er offenbar davon ausging, noch einmal Geld zu bekommen. Nachdem die alte Dame dies abgelehnt hatte, zeigte sich der Mann höchst aggressiv und hämmerte gegen die Türe. Beim Eintreffen der von der 81-Jährigen verständigten Polizei konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden, allerdings fiel den Beamten unterhalb der Silberburg kurze Zeit später ein Fußgänger auf, auf den die Beschreibung der Seniorin passte. Wie sich herausstellte, handelte es sich tatsächlich um den Mann, der bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Taten aufgefallen war.

