PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 25.07.2019

Hofheim (ots)

1. Roller gestohlen, Sulzbach, Waldstraße, Dienstag, 23.07.2019, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 24.07.2019, 09:30 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch einen auf einem Parkplatz in der Sulzbacher Waldstraße geparkten Roller gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge gelang es den Tätern, unbemerkt das Lenkradschloss des ca. 500 Euro teuren schwarzen Rollers zu umgehen und mit diesem vom Tatort zu flüchten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

2. Fahrrad geklaut, Hattersheim am Main, Ladislaus-Winterstein-Ring, Mittwoch, 24.07.2019, 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr

(fs)Im Laufe des gestrigen Nachmittages gelang es unbekannten Tätern, ein am Ladislaus-Winterstein-Ring abgestelltes Fahrrad im Wert von ca. 700 Euro zu entwenden. Dabei beschädigten die Täter das Schloss des Fahrrads der Marke "Cube", welches sie ebenso entwendeten. Ihnen gelang die Flucht in unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Polizei in Hofheim zu melden.

3. Baugerüst gestohlen, Eschborn, Kölner Straße, Dienstag, 16.07.2019, 10:00 Uhr bis Montag, 22.07.2019, 10:00 Uhr

(fs)Dreiste Diebe haben in der Zeit von Dienstag, 16.07.2019, 10:00 Uhr bis Montag, 22.07.2019, 10:00 Uhr Teile eines Baugerüstes von einer Baustelle in der Kölner Straße in Eschborn entwendet. Wie es den Tätern gelang die Gerüstutensilien unbemerkt zu entwenden, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Polizei in Eschborn zu melden.

4. Versuchter Einbruch, Hofheim am Taunus, Marxheim, Ahornstraße, Mittwoch, 24.07.2019, 23:05 Uhr

(fs)Einbrecher haben am Mittwoch kurz vor Mitternacht versucht, in einen Lebensmittelmarkt in der Ahornstraße in Marxheim einzudringen. Dabei versuchten die Täter mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges, in das Innere des Marktes zu gelangen. Dies misslang allerdings, weshalb die Täter die Flucht ergriffen. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

5. Betrunkener verursacht Unfall mit hohem Sachschaden, Kriftel, Frankfurter Straße, Mittwoch, 24.07.2019, 23:30 Uhr

(fs)Auf der Frankfurter Straße in Kriftel ereignete sich gestern Abend ein Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden ist. Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem BMW die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Friedhof Kriftel, als er plötzlich die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Daraufhin prallte er in zwei am Straßenrand geparkte Pkw und beschädigte diese stark. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann im Anschluss mehrfach versucht haben seinen Pkw von der Unfallstelle zu entfernen. Dies gelang aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug jedoch nicht. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation Hofheim gebracht. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

6. Auffahrunfall fordert Sachschaden, Flörsheim am Main, Bundesstraße 519, Landesstraße 3028, Mittwoch, 24.07.2019, 16:33 Uhr

(fs)An der Einmündung zur Landesstraße 3028 in Flörsheim am Main kam es gestern Nachmittag zu einem Auffahrunfall der einen Sachschaden von 6.000 Euro forderte. Der Unfall ereignete sich als eine 32-jährige VW-Golf-Fahrerin einen an der Einmündung wartenden 60-jährigen Suzuki-Fahrer übersah und diesem Auffuhr. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, verzichtete aber auf einen Rettungswagen.

7. Zaun und Bäume beschädigt, Kelkheim, Frankenallee, Mittwoch, 24.07.2019, 09:45 Uhr

(fs)In den Morgenstunden des Mittwoches hat eine 82-jährige VW-Fahrerin in der Frankenallee in Kelkheim einen Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro verursacht. Dies geschah, als die Frau an ihrem Fahrzeug Gas- und Bremspedal verwechselte und daraufhin über den dortigen Gehweg in einen Zaun fuhr, wobei auch dort befindliche Bäume beschädigt wurden. Glücklicherweise kam es zu keinen Personenschäden.

8. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht Hochheim, Geschwister-Scholl-Straße, 24.07.2019, 09:00 Uhr - 09:45 Uhr

(ge)Am Mittwochmorgen kam es auf dem Parkplatz an der Geschwister-Scholl-Straße in Hochheim zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein unbekannter Fahrer fuhr gegen den hinteren Kotflügel eines dort geparkten Audi und richtete einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro an. Danach verließ der Unbekannte die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizeistation Flörsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06145) 5476 - 0 zu melden.

