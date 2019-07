PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 24.07.2019

Hofheim (ots)

1. Brandschutztüren entwendet, Sulzbach, Am Unisys-Park, Donnerstag, 18.07.2019, 12:30 Uhr bis Freitag, 19.07.2019, 08:30 Uhr

(fs)Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, wurden im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18.07.2019, 12:30 Uhr bis Freitag, 19.07.2019, 08:30 Uhr zwei Brandschutztüren von einer Baustelle "Am Unisys-Park" in Sulzbach entwendet. Den Tätern gelang es unerkannt, die zwei Türen im Wert von ca. 3.700 Euro von der Baustelle zu entwenden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

2. Dieb flüchtet ohne Beute, Sulzbach, Main Taunus Zentrum, Dienstag, 23.07.2019, 13:20 Uhr

(fs)Ein bislang unbekannter Täter hat gestern Mittag im Main Taunus Zentrum versucht, einer 43-jährigen Frau das Mobiltelefon zu stehlen. Die Frau befand sich vor einem Optikergeschäft, als ein bislang Unbekannter sich von hinten näherte und versuchte ihr das Handy zu entreißen. Dabei fiel das Mobiltelefon im Wert von ca. 400 Euro zu Boden und der Unbekannte ergriff beutelos die Flucht. Der männliche Täter konnte von Zeugen als etwa 170 - 175 cm groß und ca. 25 - 30 Jahre alt beschrieben werden. Während der Tat trug er eine schwarze Mütze sowie ein marineblaues T-Shirt. Er habe eine sehr schmale Statur und kurze schwarze Haare. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 bei der Polizei in Kelkheim zu melden.

3. Fahrrad entwendet, Eschborn, Odenwaldstraße, Montag, 22.07.2019, 14:00 Uhr bis Dienstag, 23.07.2019, 05:00 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Montag, 22.07.019, 14:00 Uhr bis Dienstag, 23.07.2019, 05:00 Uhr ein in einer Garage in der Odenwaldstraße in Eschborn abgestelltes Fahrrad gestohlen. Ersten Erkenntnissen nach betraten die Täter unbemerkt die mutmaßlich nicht verschlossene Garage und entwendeten aus dieser ein Fahrrad der Marke "Bulls" im Wert von ca. 500 Euro. Mit diesem flüchteten die Täter im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Polizei in Eschborn zu melden.

4.Fensterscheibe beschädigt, Hochheim am Main, Goethestraße, Dienstag, 23.07.2019, 18:00 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben am gestrigen Abend die Fensterscheibe eines Hauses in der Goethestraße in Hochheim so beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstanden ist. Wie es zu der Beschädigung kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 bei der Polizei in Flörsheim zu melden.

5. Motorradfahrer verletzt, Hofheim am Taunus, Wallau, Landesstraße 3017, Dienstag, 23.07.2019, 14:20 Uhr

(fs)Gestern Mittag ereignete sich auf der Landesstraße 3017 in Wallau ein Verkehrsunfall bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Dieser befuhr die Landesstraße 3017 zwischen Wallau und Breckenheim in Fahrtrichtung Wiesbaden, als er ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke prallte. Dabei wurde der 19-Jährige von dem Motorrad geschleudert, welches eigenständig noch einige Meter weiterfuhr, bevor es in einem Gebüsch zum Stehen kam. Der 19-Jährige zog sich Verletzungen an Armen und Beinen zu, weshalb er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

6. Scherben am Unfallort zurückgelassen, Kelkheim, Fischbach, Rathausplatz, Donnerstag, 18.07.2019, 18:00 Uhr bis Montag, 22.07.2019, 11:00 Uhr

(fs)Ein bislang unbekannter Pkw hat in der Zeit zwischen Donnerstag, 18.07.2019, 18:00 Uhr bis Montag, 22.07.2019, 11:00 Uhr eine Garage auf dem Parkplatz des Rathauses in Kelkheim Fischbach so beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden ist. Durch das Auffinden von Glasscherben sowie eines Kunststoffbruchstückes lässt sich auf einen Pkw der Marke "Mercedes-Benz" als Verursacher schließen. Dieser entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 bei der Polizei in Kelkheim zu melden.

