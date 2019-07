PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 23.07.2019

Hofheim (ots)

1. Moped gestohlen, Bad Soden am Taunus, Am Eichwald, Montag, 22.07.2019, 20:00 Uhr bis 20:10 Uhr

(jn)Unbekannte Rollerdiebe haben am Montagabend in Bad Soden einen Roller gestohlen, diesen jedoch wenige Hundert Meter weiter wieder zurückgelassen. Gegen 20:00 Uhr hatte der Zweiradbesitzer sein Gefährt "Am Eichwald" abgestellt und gerade einmal zehn Minuten später festgestellt, dass sein Roller verschwunden war. Gegenüber der Polizei gab er an, zwei ca. 18 Jahre alte Männer - einer sei schlank, der andere kräftig und gebräunt gewesen - gesehen zu haben, die mit dem Roller in Richtung Kronberger Straße verschwunden seien. In diesem Bereich wurde das Moped dann auch wieder aufgefunden. Die zwei Täter hatten jedoch das Topcase samt Helm im Wert von wenigen Hundert Euro gestohlen. Weitere Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Eschborner Ermittlungsgruppe unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

2. Versuchter Diebstahl aus Lkw, Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Montag, 01.07.2019 - Montag, 22.07.2019

(ge) In der Zeit vom 01.07.2019 - 22.07.2019 versuchten unbekannte Täter, einen Lkw in der Elly-Beinhorn-Straße in Eschborn aufzubrechen. Der weiße Mercedes Lkw war auf dem dortigen Gewerbeparkplatz abgestellt. Als der Fahrer aus dem Urlaub zurückkehrte, bemerkte er massive Hebelspuren an der Tür. Die Tür war so stark beschädigt worden, dass unter anderem der Türgriff abgebrochen und die gesamte Beifahrerseite in Mitleidenschaft gezogen worden war. Allerdings schafften es die Unbekannten nicht, das Fahrzeug zu öffnen. Sie flohen ohne Diebesgut und hinterließen einen Gesamtschaden in Höhe von 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079- 0 zu melden.

3. Unbekannte hinterlassen Sachschaden auf Schulgelände, Hochheim am Main, Massenheimer Landstraße, Samstag, 20.07.2019, 21:00 Uhr bis Montag, 22.07.2019, 09:00 Uhr

(jn)Sowohl in der Nacht zum Sonntag als auch in der Nacht zum Montag haben sich Unbekannte auf dem Gelände einer Schule in der Massenheimer Landstraße in Hochheim aufgehalten und etwa 1.000 Euro Sachschaden hinterlassen. In beiden Nächten betraten die Täter das Gelände der Heinrich-von-Brentano-Schule und zerstörten das äußere Glas einer doppelverglasten Fensterscheibe mit einem Stein. Die angegangenen Scheiben wurden hierbei erheblich beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

4. Fahrzeugkontrolle mit Konsequenzen, Kelkheim, Frankenallee, Montag, 22.07.2019, 19:15

(ge) Am 22.07.2019 gegen 19:00 Uhr befand sich eine Streife im Kreuzungsbereich der Frankfurter Straße/Frankenallee in der Kelkheimer Stadtmitte. Dort fiel den Beamten ein schwarzer Golf auf, der in der Folge einer Fahrzeugkontrolle unterzogen wurde. Hierbei stellten die Polizisten Anzeichen fest, die für einen vorausgegangenen Drogenkonsum des 21-jährigen Fahrers sprachen. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass das Fahrzeug in der Vergangenheit für einen Tankbetrug verwendet worden war. Nach dieser Erkenntnis wurde das Fahrzeug durchsucht und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dabei konnte neben gestohlenen Kennzeichen, mit denen der Tankbetrug begangen worden war, auch ein Schlagstock sichergestellt werden. Im Anschluss an die vor Ort durchgeführten Maßnahmen wurde der Beschuldigte zwecks Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung mit auf die Dienststelle genommen.

5. Motorradfahrer übersehen - 48-Jähriger Mann wird schwer verletzt, Eppstein, Bremthal, Bundesstraße 455, Montag, 22.07.2019, 19:35 Uhr

(jn)Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagabend bei Eppstein ist ein 48-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr eine 76-jährige Audi-Fahrerin aus Eppstein die B455 aus Vockenhausen kommend und beabsichtigte, links in die Wiesbadener Straße des Stadtteils Bremthal einzubiegen. Hierbei übersah die Seniorin den entgegenkommenden 48-Jährigen, der auf einem Motorrad des Herstellers Moto-Guzzi unterwegs war. Dieser kollidierte mit der Front des Audi und schlug auf der Fahrbahn auf, wobei er schwerste Verletzungen erlitt. Der Kradfahrer wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

6. Mercedes angefahren und geflüchtet, Kelkheim (Taunus), Friedrichstraße, Samstag, 20.07.2019, 20:00 Uhr bis Sonntag, 21.07.2019, 10:00 Uhr

(jn)Bereits zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde in Kelkheim ein Mercedes angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, weshalb der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim (RVD) nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der dunkelblaue Benz parkte zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr in der Friedrichstraße in Kelkheim, als der Wagen von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Hinweise zu dem Unfall nimmt der RVD unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell