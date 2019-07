PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 20.07.2019

Hofheim (ots)

Pressemitteilung KVD Main- Taunus vom 20.07.2019

1.Brand eines Einfamilienhauses Höchster Str., 65835 Liederbach am Taunus Samstag 20.07.2019, 06:50 Uhr

Am Samstagmorgen kam es aufgrund eines Brandes eines Einfamilienhauses zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in der Höchster Straße in Oberliederbach. Anwohner/ Bewohner bemerkten zunächst Rauch aus dem Erdgeschoss des Einfamilienhauses, an welches im Hinterhof des Hauses ein Hotel angrenzt. Das Feuer entwickelte sich so, dass das Erdgeschoss in Vollbrand stand. Zu Beginn des Brandes befand sich noch eine Person im Brandobjekt, welche durch einen Anwohner/Bewohner über eine Leiter aus dem brennenden Haus gerettet werden konnte.

Während des Brandes wurde das angrenzende Hotel geräumt und der Einsatzraum, sowie die Höchster Straße über einen Zeitraum von 3 Stunden komplett gesperrt. Verletzt wurde während dem Brandgeschehen niemand.

Das Einfamilienhaus ist nach dem Brand unbewohnbar und musste durch das THW abgesichert werden. Es kam zu einem höheren sechsstelligen Sachschaden am Einfamilienhaus.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Brandursache auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist.

2.Diebstahl einer Geldkassette auf Sportgelände Hauptstraße, 65439 Flörsheim am Main Donnerstag 18.07.2019 in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 22:00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum entwendeten der/ die unbekannte/n Täter während eines Jugendfußballspiels die Mannschaftskasse aus dem Bereich der Umkleidekabinen des Sportgeländes. In der entwendeten Geldkassette befand sich ein niedriger vierstelliger Euro- Betrag.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim am Main unter 06145/5476-0 entgegen.

3.Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einem Büroraum Sindlinger Straße, 65795 Hattersheim am Main Sonntag 07.07.2019 bis Dienstag 16.07.2019

Wie am gestrigen Freitag der Polizei bekannt wurde, kam es im oben genannten Zeitraum zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Büroraum in der Sindlinger Straße in Hattersheim am Main. Der Büroraum befindet sich im Erdgeschoss eines zugehörigen Einfamilienhauses. Der/ Die unbekannte/n Täter nutzten die Abwesenheit der sich im Urlaub befindlichen Bewohner aus und gelangten vermutlich über das Einfahrtstor, bzw. über eine Betonmauer auf das Grundstück des Geschädigten. Im, durch Blicke geschützten, Innenhof begab/en sich der oder die Täter zu dem Büroraum im Erdgeschoss des Einfamilienhauses und stiegen vermutlich über ein gekipptes Fenster in den Büroraum ein. Aus diesem wurden verschiedene Gegenstände entwendet, unter anderem eine Smart-Watch und eine vierstellige Anzahl an Münzgeld. Danach entfernten sich der/die Täter wieder auf unbekannte Weise von dem angegangenen Objekt. Hinweise auf den/die Täter gibt es bisher keine.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus unter 06192/2079-0 entgegen.

4.Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus Hofheimer Str., 65795 Hattersheim am Main Freitag 19.07.2019, 20:15 bis Samstag 20.07.2019, 01:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Hofheimer Str. in Hattersheim am Main.

Der/die unbekannte/n Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner des Einfamilienhauses aus und verschafften sich vermutlich über den rückwärtigen Bereich und den dortigen Garten Zutritt zu dem Grundstück. Von dort begab/en sich der/die Täter zu einem Balkon, kletterten auf diesen und hebelten eine Balkontür auf, um sich so Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Daraufhin durchsuchte/n der/die Täter jegliche Zimmer des Wohnhauses und verließen das Objekt wieder auf unbekannte Art und Weise. Zum Berichtszeitpunkt ist bisher noch nichts über entwendetes Stehlgut bekannt. Hinweise auf den/die Täter gibt es bisher keine.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus unter 06192/2079-0 entgegen.

5.Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Nordring, 65719 Hofheim am Taunus Freitag 19.07.2019, gegen 16:30 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es im Nordring in Hofheim am Taunus zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rollerfahrer, bei welchem der Rollerfahrer verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der Rollerfahrer befuhr den Nordring aus Richtung Katharina-Kemmler-Straße in Richtung Niederhofheimer Straße. Der PKW-Fahrer beabsichtigte rückwärts aus einer Hofeinfahrt auszuparken und übersah hierbei den Rollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich.

Während der Unfallaufnahme war die Straße Nordring zeitweise komplett gesperrt und wurde nach der Unfallaufnahme wieder für den Verkehr frei gegeben.

Gefertigt durch POK Schönbach Genehmigt durch POK Schulz, KvD Main-Taunus

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell