PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sondermeldung des Polizeipräsidiums Westhessen vom Donnerstag, 18.07.2019

Hofheim (ots)

Autobahn nach Feldbrand kurzzeitig gesperrt, Flörsheim am Main, Feldgemarkung zwischen Wicker und Weilbach, Donnerstag, 18.07.2019, ab 15:10 Uhr

(jn)Nach dem Brand eines Feldes im Bereich des Flörsheimer Stadtteils Wicker musste die Bundesautobahn 3 heute Nachmittag in der Fahrtrichtung Würzburg für ca. 40 Minuten komplett gesperrt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet eine Strohballenpresse gegen 15:00 Uhr, während des Betriebes auf der Feldgemarkung zwischen Wicker und Weilbach, in Brand. In der Folge breitete sich das vom Wind begünstigte Feuer rasch in Richtung der angrenzenden BAB 3 aus, so dass diese wegen der extremen Sichtbehinderung im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 16:10 Uhr gesperrt werden musste. Mittlerweile sind zwei Fahrstreifen wieder frei, die Strohballenpresse gelöscht und der Feldbrand unter Kontrolle. Der Sachschaden an der neuen Strohballenpresse beläuft sich auf ca. 200.000 Euro. Der landwirtschaftliche Schaden, der durch das Feuer auf einer Fläche von schätzungsweise zehn Hektar entstand, lässt sich derzeit nicht beziffern. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

