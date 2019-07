PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 16.07.2019

Hofheim (ots)

1. Räuber flüchtet mit Bargeld, Hattersheim am Main, Okriftel, Rheinstraße, Montag, 15.07.2019, 21:50 Uhr

(jn)Am Montagabend ereignete sich im Hattersheimer Stadtteil Okriftel ein Raub auf einen Getränkemarkt, wobei ein bislang unbekannter Täter mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutete. Den Angaben des geschädigten 51-jährigen Angestellten des Getränkemarktes zufolge hielt er sich gegen 21:50 Uhr vor dem Geschäft in der Rheinstraße auf, als er von einem mit Tuch und Sonnenbrille vermummten Mann bedroht wurde. Dieser habe ihn zunächst dazu aufgefordert, in das Geschäft zurückzugehen. Im weiteren Verlauf forderte der mit einem Messer bewaffnete Räuber den Kasseninhalt und flüchtete im Anschluss mit seiner Beute in Richtung Rheinstraße. Der Räuber wurde als etwa 1,90 Meter großer, schmaler Mann mit einer jungen Stimme beschrieben. Zudem soll der Täter während der Tat ein schwarz-weiß kariertes Tuch, eine Sonnenbrille und eine dunkelblaue Jacke getragen haben. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Schlüsselbund entrissen, Eschborn, Kurt-Schumacher-Straße, Montag, 15.07.2019, 16:15 Uhr

(jn)Einer Frau aus Eschborn ist am Montagnachmittag ihr Schlüsselbund auf offener Straße entrissen worden. Den Angaben der 24-jährigen Geschädigten zufolge habe sie gegen 16:15 Uhr eine Wohnung in der Straße "Am Stadtpfad" in Eschborn verlassen, als ihr ein bislang unbekannter Täter den Schlüsselbund aus der linken Hosentasche gezogen haben soll. Hierbei sei die Geschädigte gestürzt, während der Täter in Richtung Kurt-Schumacher-Straße flüchtete. Der Mann soll etwa 1,75 Meter groß, ca. 25 Jahre alt und schlank gewesen sein sowie schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart getragen haben. Bekleidet sei er mit einem weißen T-Shirt, dunkelblauer Hose und schwarzen Schuhen gewesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

3. Schmiereien mit politischem Hintergrund, Flörsheim am Main, Kapellenstraße, festgestellt am Montag, 15.07.2019

(jn)Am Montag wurden im Bereich der Flörsheimer Stadthalle mehrere politische Farbschmiereien festgestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten ein oder mehrere unbekannte Täter mit pinker Farbe zwei Hakenkreuze sowohl auf der Einfahrt eines Parkplatzes sowie auf einen nahegelegenen Bürgersteig aufgetragen. Die rechtsmotivierten Symbole wurden noch am Montag durch die Stadt Flörsheim beseitigt. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Räderdiebe werden entdeckt und flüchten, Schwalbach am Taunus, Am Schollengarten, Dienstag, 16.07.2019, 04:12 Uhr

(jn)Zwei bislang unbekannte Räderdiebe sind in der vergangenen Nacht geflüchtet, nachdem sie bereits zwei Räder eines Pkw demontiert hatten, dann jedoch von einem Zeugen entdeckt worden waren. Gegen 04:10 Uhr war der Besitzer des angegangenen Pkw darauf aufmerksam geworden, dass sich vor seiner Wohnanschrift in der Straße "Am Schollengarten" zwei Männer aufhielten und augenscheinlich an den Rädern seines Mercedes zu schaffen machten. In der Folge machte sich der Geschädigte bemerkbar, was die zwei dunkel gekleideten Täter zur Flucht in Richtung Friedhof veranlasste. Hierbei ließen sie das Fahrzeug, von dem bereits zwei Räder demontiert und zur Mitnahme bereitgestellt waren, auf Backsteinen aufgebockt zurück. Hinweise, die im Zusammenhang mit dieser Tat stehen, werden von der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

5. Zeugin beobachtet Trio während Vandalismus, Kelkheim (Taunus), Münster, Alte Königsteiner Straße, Dienstag, 16.07.2019, 05:50 Uhr

(jn)Polizisten aus Kelkheim haben in der zurückliegenden Nacht drei Personen im Alter von 18 und 19 Jahren kontrolliert, die im Verdacht stehen, zuvor mehrere geparkte Pkw beschädigt zu haben. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. Gegen 05:50 Uhr war die Polizei von einer Zeugin verständigt worden, die eine aus drei Personen bestehende Gruppe beobachtet hatte, welche die Außenspiegel von drei Fahrzeugen beschädigt haben soll. In Tatortnähe konnte dann ein 19-jähriger aus Liederbach sowie seine zwei 18-jährigen Freunde aus Kelkheim angetroffen werden, auf die die Personenbeschreibung der Zeugin passte. Atemalkoholtests ergaben Werte zwischen ein und knapp zwei Promille. Da der 19-Jährige eine Schnittverletzung an der Hand hatte, musste der Liederbacher in einem RTW behandelt werden. Nach Feststellung der Personalien wurden die drei Heranwachsenden noch am Tatort entlassen. Die Ermittlungsgruppe der Kelkheimer Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Weitere Hinweisgeber oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden.

6. Positive Bilanz nach Hochheimer Weinfest, Hochheim am Main, Freitag, 12.07.2019 bis Montag, 15.07.2019

(jn)Das Hochheimer Weinfest lässt sich aus polizeilicher Sicht positiv bilanzieren. Im Verlauf der vergangenen Tage registrierte die Polizei lediglich zwei Körperverletzungen sowie drei versuchte Einbrüche in Verkaufsstände (hierzu wurden bereits am 13.07.2019 und 15.07.2019 Pressemeldungen veröffentlicht). Neben Polizisten aus dem Main-Taunus-Kreis sorgten auch Beamte der Hessischen Bereitschaftspolizei für Sicherheit auf und um das Festgelände in der historischen Hochheimer Altstadt und den angrenzenden Weinbergen.

7. Hebelspuren an Wohnungstür, Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, bis Montag, 15.07.2017, 15:00 Uhr

(jn)In Kelkheim hat die Bewohnerin einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses am Montagnachmittag Hebelspuren an ihrer Wohnungstür festgestellt. Allem Anschein nach hatten Unbekannte im Verlauf des Montages das Wohnhaus in der Frankfurter Straße betreten und mit einem Hebelwerkzeug Sachschaden an der Eingangstür verursacht. Der Schaden beläuft sich auf wenige Hundert Euro. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

8. E-Bike aus Fahrradkeller gestohlen, Sulzbach (Taunus), Starkeradweg, Nacht zum Montag, 15.07.2019

(jn)Ein Pedelec im Wert von knapp 2.500 Euro haben unbekannte Langfinger in der Nacht zum Montag in Sulzbach entwendet. Hierfür verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Garagenbereich mehrerer Wohnhäuser im Starkeradweg und betraten im Anschluss einen Fahrradkeller. Aus diesem ließen die Unbekannten dann ein schwarzes E-Bike der Marke Stevens, Typ E-Courier mitgehen. Dieses war zudem mit einem Schloss gesichert. Hinweise zu der Tat oder dem Rad nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

9. Auf Pkw eingetreten, Bad Soden am Taunus, Bismarckstraße, Sonntag, 14.07.2019, 17:00 Uhr bis Montag, 15.07.2019, 07:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen haben ein oder mehrere Vandalen ein Fahrzeug in Bad Soden beschädigt. Der Spurenlage am Tatort in der Bismarckstraße zufolge wurde auf den blauen VW mehrfach eingetreten, wobei ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro entstand. Hinweise zu dem Vorfall werden bei der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

10. Zwei Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung, Gemarkung Eschborn, Landesstraße 3005, Höhe Fasanenweg, Montag, 15.07.2019, 07:45 Uhr bis 12:50 Uhr

(jn)Zwei Verkehrsteilnehmer, die gestern bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der L3005 bei Eschborn mit 60 bzw. 50 km/h zu schnell gemessen wurden, müssen sich auf Fahrverbote einstellen. Darüber hinaus wurden im Verlauf der zwischen 07:45 Uhr und 12:50 Uhr von der Polizei durchgeführten Messung auf Höhe des Fasanenweges 208 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich und 90 Verstöße im Bußgeldbereich festgestellt.

11. Polizei berät in Sachen Einbruchsschutz, Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Freitag, 19.07.2019 und Samstag, 20.07.2019

(jn)Derzeit läuft auch bei der Polizei im Main-Taunus-Kreis die "Sommerkampagne 2019" zur Bekämpfung des Wohnungseinbruches. Erfahrungsgemäß nutzen Einbrecher auch die Urlaubszeit, in der Haus- und Wohnungsbewohner für einen längeren Zeitraum abwesend sind, für ihre Taten. In diesem Zusammenhang beraten Experten der Polizeidirektion Main-Taunus am kommenden Freitag und Samstag, jeweils von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, interessierte Bürgerinnen und Bürger, wie sie sich optimal vor Einbrechern schützen können. Hierfür ist im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach (oberhalb des Eiscafés) ein Informationsstand aufgebaut, indem neben dem Einbruchsschutz auch zum Thema "Sicheres Reisen" informiert wird. Darüber hinaus können Sie sich zu wiederkehrenden Betrugsthemen wie z.B. den falschen Polizeibeamten informieren lassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell