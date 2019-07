PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 15.07.2019

Hofheim (ots)

1. 32-jähriger Mann nach Auseinandersetzung festgenommen, Hochheim am Main, Kirchstraße, Sonntag, 14.07.2019, 02:12 Uhr

(jn)Nach einer Auseinandersetzung zwischen einer Handvoll Personen in der Nacht zum Sonntag in Hochheim ist ein 32-jähriger Mann vorläufig festgenommen worden. Ein weiterer, bislang unbekannter Täter flüchtete vom Tatort in der Kirchstraße. Den ersten Erkenntnissen am Tatort und den Aussagen von Zeugen zufolge geriet eine aus drei 23- und 24-jährigen Flörsheimern bestehende Personengruppe während des Hochheimer Weinfestes gegen 02:10 Uhr mit zwei weiteren Männern in Streit. Daraufhin entwickelte sich ein körperlich ausgetragener Konflikt bei dem ein 23-Jähriger mit mehreren Faustschlägen traktiert wurde. Hierbei erlitt der Geschädigte Verletzungen, die eine anschließende Krankenhausbehandlung erforderlich machten. Einer der zwei Angreifer - ein stark alkoholisierter 32-jähriger Mann aus Raunheim - wurde vorläufig festgenommen. Der zweite Täter flüchtete umgehend und wurde als ca. 1,75 Meter großer Mann beschrieben, der mit einem Tanktop bekleidet war und eine Muschelkette trug. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

2. Weinglas ins Gesicht geschlagen, Hochheim am Main, Kirchstraße, Samstag, 13.07.2019, 22:52 Uhr

(jn)Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung am Samstagabend in Hochheim ist ein 36-jähriger Mann aus Frankfurt leicht verletzt worden. Um kurz vor 23:00 Uhr geriet der Frankfurter im Rahmen eines Besuches des Hochheimer Weinfestes mit einem ihm vom Sehen bekannten Täter in der Kirchstraße in Streit. Dieser soll seinem Kontrahenten in der Folge ein Weinglas ins Gesicht geschlagen haben. Der 36-jährige Geschädigte erlitt dabei zum Glück nur leichte Verletzungen und verzichtete auf die Behandlung durch einen Rettungswagen. Indes flüchtete der Schläger vom Tatort in Richtung Bahnhof. Er soll etwa 1,90 Meter groß gewesen sein, kurze Haare gehabt haben und mit einem grauen T-Shirt mit dem Aufdruck "NFL" bekleidet gewesen sein. Zudem habe er nur englisch gesprochen.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

3. Zigarettenautomat gesprengt, Eschborn, Am Sportfeld, Samstag, 13.07.2019, 02:00 Uhr bis 03:30 Uhr

(jn)In Eschborn haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag einen Zigarettenautomaten gesprengt und einen Gesamtschaden in Höhe mindestens 1.000 Euro hinterlassen. Zwischen 02:00 Uhr und 03:30 Uhr hatten die bislang Unbekannten zunächst versucht, den Automaten an der Heinrich-Graf Sportanlage "Am Sportfeld" mit einem Backstein zu öffnen. Hierbei richteten die Täter durch die rohe Gewalteinwirkung zwar einen Schaden an, gelangten jedoch nicht an den Inhalt. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge positionierten die Gauner im Anschluss eine unbekannte Sprengvorrichtung in dem Automaten, welcher umsetzte und den Inhalt - Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe - freigab. In diesem Zusammenhang meldete ein Zeuge zwei Personen, die sich zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes aufhielten und zumindest als Zeugen in Betracht kommen.

Das Duo wurde folgendermaßen beschreiben:

Täter 1: Etwa 20 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß, sportlich, südosteuropäisches Aussehen, weißes langes T-Shirt, kurze schwarze Hose, schwarze Schuhe

Täter 2: Etwa 17 bis 18 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schmächtig, Europäer, Lange ADIDAS-Hose mit weißen Streifen

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Illegale Altreifenentsorgung, Hattersheim am Main, Friedrich-Ebert-Straße, 11.07.2019, 18:00 Uhr - 12.07.2019 08:00 Uhr

Zwischen Donnerstag und Freitag haben unbekannte Täter etwa 50 Altreifen in verschiedenen Größen in Hattersheim illegal entsorgt. Die Reifen mit teilweise stark abgenutztem Profil wurden in der Hattersheimer Feldgemarkung in der Verlängerung der Friedrich-Ebert-Straße aufgefunden. Das Kommissariat für Umweltdelikte in Hattersheim hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 0 oder in Hofheim unter der 06192 / 2079 - 0.

5. Hebelversuche an zwei Mehrfamilienhäusern, Hattersheim am Main, Weingartenstraße, Freitag, 12.07.2019, 21:30 Uhr bis Samstag, 13.07.2019, 10:00 Uhr

(jn)In der Weingartenstraße in Hattersheim haben sich im Tatzeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen unbekannte Täter an den Hauseingangstüren zweier Mehrfamilienhäuser zu schaffen gemacht. Durch den Einsatz eines unbekannten Hebelwerkzeuges hinterließen die potentiellen Einbrecher zwar mehrere Hundert Euro Sachschaden, gelangten jedoch nicht in die Häuser. Folglich flüchteten sie unverrichteter Dinge. Die Kripo in Hofheim ermittelt wegen versuchten Einbruches und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

6. Pkw zerkratzt, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Heidestraße, 12.07.2019, 19:30 Uhr - 13.07.2019, 13:30 Uhr

Zwischen Freitag und Samstag hat ein unbekannter Täter einen schwarzen Audi A3 in der Heidestraße im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim zerkratzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0.

7. Sachbeschädigung an Pkw, Hattersheim am Main, Breslauerstraße, 14.07.2019, 17:00 Uhr - 18:00 Uhr

Gestern kam es zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in Hattersheim. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Scheibe der Fahrertür ein und verursachte damit einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

8. Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallfluchten, Kelkheim (Taunus), Bahnstraße, Lise-Meitner-Straße, Donnerstag, 11.07.2019 bis Freitag, 12.07.2019, 13:10 Uhr

(jn)Zwei schadensträchtige Unfälle ereigneten sich vergangenen Donnerstag und Freitag in Kelkheim, bei dem die Unfallverursacher jeweils unerlaubt vom Unfallort flüchteten.

In der Bahnstraße wurde am Donnerstag zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr ein auf Höhe der Hausnummer 18 geparkter Ford angefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken mit dem Pkw und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 zu kümmern.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag, zwischen 12:30 Uhr und 13:10 Uhr in der Lise-Meitner-Straße auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Als der Besitzer eines Mercedes GLC 250 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er heftige Beschädigungen an der Beifahrerseite seines Pkw feststellen. Die Reparatur beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einige Tausend. Von dem Verursacher fehlte indes jede Spur.

In beiden Fällen ermittelt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus in Hattersheim und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell