Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - 53 jährige Frau vermisst, Suchmaßnahmen der Polizei

Weisenheim am Sand (ots)

Am 02.07.19 gegen 07:45 Uhr wurde die Polizei Bad Dürkheim darüber informiert, dass eine 53 jährige Frau aus Weisenheim am Sand vermisst werde. Letztmalig wurde die Frau, die Diabetikerin ist und Medikamente nehmen muss am 01.07.19 gegen 23:00 Uhr in ihrer Wohnung gesehen. Die Vermisste kann sich aufgrund einer Beinverletzung zur Zeit nur unter Zuhilfenahme eines Rollstuhles fortbewegen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau sich in einem hilflosen Zustand befindet. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Ca. 170 - 180 cm, korpulent, kurze schwarze Haare, trägt Brille, führt Rollstuhl mit. Hinweise über ihre Bekleidung liegen nicht vor. Suchmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines Personenspürhundes wurden eingeleitet. Es wird gebeten die Suchmeldung zeitnah insbesondere in den Radiosendern zu veröffentlichen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

