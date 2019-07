POL-PDNW: Stromausfälle in der vergangenen Nacht

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

In der Nacht vom 01. auf den 02.07.19 kam es in Teilen des Stadtgebiets mehrfach zu Stromausfällen. Die Ursache scheint mittlerweile gefunden. Bereits in der Nacht wurde mit Bauarbeiten im Bereich des Dienstgebäudes der Polizeiinspektion Neustadt begonnen um eine Ausweitung des Schadens zu vermeiden. Derzeit wird von einer Beschädigung eines in der Erde verlaufenden Kabels ausgegangen. Hierdurch kommt es zu einem sogenannten "Erdschluss".

