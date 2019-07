Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Friedelsheim - Pkw-Fahrer war betrunken

Friedelsheim (ots)

Am 30.06.19, gegen 23:00 Uhr, fiel einer Funkstreifenbesatzung ein am Friedelsheimer Kreisel, in einer Feldwegausfahrt geparkter Pkw auf. Als sich die Polizeibeamten dem Pkw näherten, erwachte der Fahrer, der offensichtlich geschlafen hatte. Dieser hatte anschließend größte Schwierigkeiten den Polizeibeamten die Fahrzeugtüre zu öffnen. Als ihm dies endlich gelungen war, drang starker Alkoholgeruch vom Fahrzeuginnern nach außen. Der 55-jährige Fahrer gab auf Nachfrage an, dass er auf einem Fest gewesen und er auf der Heimfahrt müde geworden sei und deshalb hier angehalten habe. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,5 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

