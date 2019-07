Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alleinunfall mit Personenschaden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 30.06.19, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 50 Jahre alter Mann aus Lambrecht mit seinem Motorrad die Hauptstraße in Weidentahl. Dort kam er, wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit, ins Rutschen und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen an Händen und Armen zu.

